千葉県出身のMF仲村京雅(28)が25日、シンガポール国籍を取得したことを報告した。仲村はジェフユナイテッド千葉U-18時代の2013年に、U-17日本代表としてUAE開催のU-17W杯に出場。その後千葉でプロキャリアを始めると、Y.S.C.C.横浜とFC琉球を経て19年からシンガポール・プレミアリーグでプレーしている。今年3月に家族でシンガポールの永住権を取得すると、7月にシンガポール政府へ国籍取得の申請を行ったことを報告。シンガポ