中国の食糧生産、今年初の７億トン突破へ農業農村部が予想14日、黒竜江省海林市の農地で秋の収穫作業を進める農機。（海林＝新華社配信/范峻辰）【新華社北京10月25日】】中国農業農村部の張興旺（ちょう・こうおう）副部長は25日、国務院新聞（報道）弁公室が開いた記者会見で、2023年まで9年連続で6億5千万トン以上を維持している中国の食糧生産は今年、初めて7億トンを突破するとの見通しを明らかにした。夏季収穫食糧は