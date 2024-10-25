2024年9月26日、静岡県清水市内で一家4人が惨殺された事件の再審で「無罪」が言い渡された。事件発生から58年以上が経過した「袴田事件」の公判だ。ルポ『袴田事件 神になるしかなかった男の58年』（青柳雄介/文藝春秋）は、ジャーナリストである著者が、事件の軌跡を詳細にたどった1冊だ。前代未聞の冤罪事件が生まれた背景に、何があったのか。著者の熱意ある取材によって明らかにされた過程には、驚きを隠しきれない。女性た