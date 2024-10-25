和楽器バンドが、無期限活動休止前最後の作品となる『ALL TIME BEST ALBUM THANKS 〜八奏ノ音〜』、LIVE Blu-ray『和楽器バンド 大新年会2024 日本武道館 〜八重ノ翼〜』を10月9日にリリースした。これらの作品で楽しめる和楽器とロックバンドが融合した唯一無二の音楽は、超絶技巧のギタリストであり、メインコンポーザーでありアレンジャー、ディレクターである町屋が統括してまとめ上げているものだ。聴いてもらえれば、洗練さ