日本ハムからドラフト１位指名を受けた福岡大大濠・柴田獅子（れお）投手がドラフト会議から一夜明けた２５日、福岡市内の同校で栗山英樹チーフ・ベースボール・オフィサー（ＣＢＯ）、大渕隆スカウト部長らから指名あいさつを受けた。栗山ＣＢＯからは右腕に対し、直筆のメッセージが入ったボールなどがプレゼントされた。ボールには「夢は正夢“感謝”」の文字のほか、「柴田獅子様誰も知らない新たな野球の一ページを作