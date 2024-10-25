米ロサンゼルス在住の俳優の野久保直樹（４３）が日本時間２５日までに、タレント・たむらけんじのインスタグラムに登場し、近影を披露した。現在米国を拠点にするたむらはストーリーズで「昨日はご飯食べた後に皆んなでＢＯＢＡ野久保君も来たよ」とつづり、今季限りで引退した元オリックスの安達了一氏、小田裕也氏と野久保とのショットをアップ。野久保は長髪でヒゲを生やしたワイルドな風ぼうだ。２００２年７月から１