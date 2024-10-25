25日午後8時17分ごろ、福島県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は福島県沖で、震源の深さはおよそ30km、地震の規模を示すマグニチュードは4.6と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、福島県の田村市です。【各地の震度詳細】■震度2□福島県田村市■震度1□福島県福島市郡山市白河市須賀川市大玉村天栄村いわ