お笑いコンビ「サバンナ」の八木真澄（50）が、1級のファイナンシャル・プランニング（FP）技能検定に合格したことが25日、吉本興業が運営するニュースサイト「FANY マガジン」で発表された。16歳の寺田心5匹のイヌを飼い、老犬介護にも取り組む将来は獣医師にFP技能検定には1級、2級、3級があり、等級ごとに「ファイナンシャル・プランニング技能士」と名乗ることができる。「ファイナンシャル・プランニング技能士」とは、貯