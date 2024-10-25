日本ハムからドラフト1位指名を受けた福岡大大濠の最速149キロ右腕・柴田獅子投手（18）が、福岡市の同校で指名あいさつを受けた。打者としても高校通算19発で身長1メートル87の逸材は「自分の可能性を評価されている。やりたいプレースタイルをプロ野球でできたらいい」と将来を見据えた。球団から巣立ったドジャース・大谷と同じ右投げ左打ち。メジャーの試合の映像も頻繁に見ているといい、投手ではダルビッシュの配球を、