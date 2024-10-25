酒に酔って抵抗できない状態だった部下の女性検事に性的暴行を加えたとして、準強制性交罪に問われた元大阪地検検事正の北川健太郎被告（６５）の初公判が２５日、大阪地裁であった。北川被告は起訴事実を認め、「被害者に深刻な被害を与えたことを深く反省し、謝罪したい」と述べた。起訴状では、北川被告は検事正在任中の２０１８年９月１２日深夜から１３日未明にかけ、大阪市内の官舎で、酒に酔った女性に性的暴行を加えた
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