3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。10月21日（月）の放送では、生徒（リスナー）から寄せられた楽曲リクエストの“逆”を予想し、曲にまつわるエピソードについて語りました。この記事では藤澤の予想を発表したパートを紹介します。Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架大森