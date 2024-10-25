【「マジック：ザ・ギャザリング--FINAL FANTASY」最新情報】 10月26日 発表予定 「マジック：ザ・ギャザリング」日本公式Xは10月26日、「マジック：ザ・ギャザリング--FINAL FANTASY」の最新情報を発表する。 日本時間の10月26日5時より、MagicCon:Las Vegasの会場から"マジックの新たな時代を支える基盤"に迫る特別なパネルが公開。「マジック：ザ・ギャザリング」日本公式X