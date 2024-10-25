通勤やお出かけで重いバッグを引きずっている人はいませんか？調査によると、ESSE読者のバッグの重さは平均2.8kg。一方の整理収納アドバイザー・Emiさんは、仕事用なのに2.3kgでした。ここでは、Emiさんが選び抜いた「バッグの中身」と、軽量化をかなえる3つのコツを公開します。自分にとって本当に必要か見直すのが大事整理収納アドバイザーのEmiさんは、最大のストレスが重い荷物を持ち歩くことだと語ります。そのため、バッグ