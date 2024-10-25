チャン・ハンジュン監督の新作「王と住む男（仮題）」が、主要キャストを発表した。同作は、王座から追放された幼い先王の面倒を見る流刑地の村長と、村人たちのストーリーを描く。ユ・ヘジン、Wanna One出身のパク・ジフン、ユ・ジテ、チョン・ミド、キム・ミン、イ・ジュニョクとパク・ジファンまで、錚々たる俳優がチャン・ハンジュン監督と出会って生み出すシナジー（相乗効果）に期待が高まっている。ユ・ヘジンは山間の村ク