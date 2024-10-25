サッカーJ2鹿児島ユナイテッドFCの今をお伝えするFRIDAY UNITEDです。J2残留へ崖っぷちのユナイテッドは27日、アウェーで3位の長崎に挑みます。J2は残り3試合。降格圏の19位に沈み、「負けたら終わり」の戦いが続くユナイテッド。前節はホームで愛媛に4対0で快勝し、残留に望みをつなぎました。希望の光となるのが、前節、ケガから復帰しゴールを挙げた福田選手の存在です。（鹿児島ユナイテッドFC