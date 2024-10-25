7人組グループ・Travis Japanが、12月4日に発売する2ndアルバム『VIIsual』（読み：ビジュアル）の初回T盤、初回J盤の特典ディスクの詳細と通常盤ボーナストラックが発表された。【動画】Travis Japan新曲「Crazy Crazy」15秒スポット今回の形態は、初回T盤、初回J盤、通常盤、FC限定盤の4形態で、初回T盤、初回J盤、FC限定盤には特典DISCが付随。FC限定盤の特典DISCはCDと映像ディスクがあり、CDには宮近海斗、七五三掛龍也