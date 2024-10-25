【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■約3年ぶりとなる新曲「YOU GOTTA RUN」は、L’Arc～en～Cielの世界観が凝縮された楽曲として大反響！ L’Arc～en～Ciel の新曲「YOU GOTTA RUN」のアニメMVが公開された。 tetsuyaの作曲によって制作された同曲は、2021年にリリースされたシングル「FOREVER」以来、約3年ぶりの新曲。作詞はhydeが担当している。 アニメ『BEYBLADE X』のオープ