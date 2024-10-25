●ＴｅｒｒａＤｒｏｎｅ 上場市場：東証グロース市場 上場予定日：11月29日 事業内容：測量・点検・農業等におけるドローンを含むハード・ソフトの 開発及びサービスの提供、安全かつ効率的なドローンや空飛ぶ クルマの運航を管理するためのシステム（UTM）の開発・提供 仮条件決定日：11月13日 想定発行価格：2350円 上場時発行済み株式数