京都競馬場で11月10日(日)に行われるエリザベス女王杯(3歳上牝・GI・芝2200m)。 現時点では、昨年のホープフルS覇者でローズS5着からの巻き返しを期すレガレイラ、一昨年の秋華賞馬スタニングローズ、前走の新潟記念を制したシンリョクカなど16頭が登録を予定している。 フルゲートは18頭。想定馬は以下の通り。 ※各馬とも出走予定の段階で、変更の可能性がございます。なお、netkeiba独自の想