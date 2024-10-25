プロ野球元日本ハムの投手だった斎藤佑樹氏が、ＳＮＳでＩＴ大手ライブドアの取締役兼ＣＩＯに就任したことを発表した。２３日にさわやかな白いスーツ姿で動画に登場。「この度、株式会社ライブドアの取締役兼ＣＩＯに就任しました。野球選手を引退してから３年。このように勉強できる機会をいただけたことに感謝しています」と報告した。ＣＩＯは「ＣｈｉｅｆＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎＯｆｆｉｃｅｒ」の略称で、企業の情