復興を支え、希望を与えてきた歌声が響き渡りました。名曲「Jupiter（ジュピター）」を歌う平原綾香さん。中越地震から20年を迎え長岡市の小学校をサプライズで訪れました。長岡花火「フェニックス」への思いとは……長岡市にある豊田小学校。中越地震から20年を迎えた10月23日、石川県七尾市の小丸山小学校とオンラインで結び交流会が開かれました。そこにサプライズで登場したのが…歌手の平原綾香さんです。〈平原綾香さ
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