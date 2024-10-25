「ボクシング・東日本新人王トーナメント・決勝戦」（１１月３日、後楽園ホール）ウエルター級の金子佳樹（２６）＝金子＝が２５日、東京・下北沢の金子ジムで公開練習を行った。金子は日本人初の東洋（現東洋太平洋）王者として知られる伝説の名ボクサー、金子繁治さんの孫で、父は金子賢司マネジャー、おじは金子健太郎会長。東海大菅生高では西東京大会決勝まで進んだ球児で、関東学院大卒業後は不動産関係に就職したが、