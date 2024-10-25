県警が押収した電動キックボード（左）とモペット（県警提供）公道で自動車損害賠償責任保険（自賠責）に未加入の電動キックボードなど電動モビリティーを運転したとして、神奈川県警交通指導課と第２交通機動隊などは２５日、自動車損害賠償保障法違反（無保険）の疑いで、茅ケ崎市の男性会社員（５９）と藤沢市のフィットネストレーナーの男性（３６）を書類送検した。男性会社員の書類送検容疑は、６月１１日午前７時５分ご