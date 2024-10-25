各選挙区の候補者の戦いぶりをシリーズでお伝えしてきました。最終日の25日は霧島市や鹿屋市、熊毛などの鹿児島4区です。8期目を目指す自民党・前職の森山裕さん(79)に社民党・新人の山内光典さん(73)がどこまで浸透を図れるか注目です。(詳しくは動画をご覧ください)