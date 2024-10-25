欧州株小幅高で揉み合い、米株先物が堅調 東京時間19:23現在 英ＦＴＳＥ100 8275.32（+5.94+0.07%） 独ＤＡＸ19466.94（+23.94+0.12%） 仏ＣＡＣ40 7503.07（-0.210.00%） スイスＳＭＩ 12179.32（+6.28+0.05%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:23現在 ダウ平均先物DEC 24月限42703.00（+98.00+0.23%） Ｓ＆Ｐ500先物DEC 24月限5864.25（+15.25