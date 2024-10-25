上海市の社会消費財小売総額、１〜９月は３・４％減上海市浦東新区の商業施設「花木時光里」を訪れた人たち。（10月3日撮影、上海＝新華社配信）【新華社上海10月25日】中国上海市統計局が23日に発表した同市の1〜9月の社会消費財小売総額は前年同期比3.4％減の1兆3313億8200万元（1元＝約21円）だった。うち卸売・小売業は3.2％減の1兆2245億4900万元、宿泊・飲食業は5.4％減の1068億3200万元となった。商品分類別では、食