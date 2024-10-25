lynch.葉月(Vo)のソロプロジェクト・HAZUKIの全国ツアー＜TOUR'24 "WAKE UP ØVERKILLER(S)"＞が10月22日、渋谷ストリームホールのFC限定公演よりスタートした。◆HAZUKI 画像本ツアーは、10月23日リリースの2ndアルバム『MAKE UP ØVERKILL』を携えて行われるもの。発売日に先駆けてFC限定公演で披露したアルバム収録曲は、HAZUKIの新章幕開けと言って過言でない。また、ステージはこれまでのセットリストを一新。数々の