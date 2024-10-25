大河ドラマ『光る君へ』（NHK総合ほか）が、およそ1年半にわたる撮影を本日25日に終了。昨年5月に平安神宮（京都市）でクランクインし、主人公のまひろ（紫式部）を演じきった吉高由里子、藤原道長役の柄本佑がコメントを寄せた。【写真】藤原道長役の柄本佑「紫式部役が『吉高由里子さんでよかったね』と撮影を終えたいまも感じています」大河ドラマ第63作となる本作は、平安中期に『源氏物語』を生み出した紫式部の人生を描