ソフトバンクからドラフト1位指名を受けた兵庫・神戸弘陵高の村上泰斗投手（17）が、ドラフト会議から一夜明けた25日、神戸市の同校で指名あいさつを受けた。最速15２キロ右腕は「（指名されて）ほっとした気持ちが強いけど、ここから新たなスタートとして頑張りたい」と意気込んだ。永井智浩編成育成本部長と稲嶺誉担当スカウトが、小久保裕紀監督と王貞治会長のサインが入ったボールなどを贈った。永井本部長は「高校生とし