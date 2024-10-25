今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『【あれ気になる！】わさビーフ味ヌードル【WhiteCUL】』というAbaBabA＠ｾﾔﾅｰ狂さんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）あの商品気になる！でも食べたこと無い！お馴染みの商品に一手間加えたらどうなるのか！そんな感じで色々試すシリーズです。今回はわさビ好きに朗報です わさビーフ味ヌードルが気になる！﻿﻿﻿投稿者のAbaBabA＠ｾﾔﾅｰ狂さん