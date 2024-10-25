未来を担う長崎の子どもたちを「食」で支援します。 NIBが民間企業とともに進める『えがおみらいプロジェクト』から、子ども食堂を運営する団体に食材が贈呈されました。 食材を贈呈したのは、NIBがメットライフ生命と十八親和銀行とともに進める『えがおみらいプロジェクト』のメンバーです。 子どもたちの健やかな成長に役立ててほしいと今回、県内約60か所で子ども食堂を運営をサポートする「ながさき