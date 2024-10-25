24日のプロ野球ドラフト会議で、東海大学九州キャンパス野球部の廣池康志郎投手が千葉ロッテマリーンズから5位で指名されました。喜びから一夜、廣池投手を取材しました。 25日朝、益城町にある東海大学のキャンパスを訪ねると、牛舎でにぎやかに話す大学生やスタッフの姿が。穏やかな表情であか牛を見つめていたのは、24日のドラフト会議でロッテから5位指名を受けた廣池康志郎投手です。 東海大学九州キャンパス野