社会人野球の名門・ＥＮＥＯＳは、史上最多の都市対抗優勝４度を誇る名将・大久保秀昭監督（５５）が１２月１日付で退任することを発表した。後任には宮沢健太郎ヘッドコーチ（４４）が昇格する。２９日開幕の日本選手権（京セラＤ）が最後の指揮になる。大久保監督は現役時代、捕手として近鉄、横浜（現ＤｅＮＡ）でプレー。引退後は横浜２軍（湘南）のコーチを経て、新日本石油ＥＮＥＯＳの監督を務め、都市対抗を３度制覇し