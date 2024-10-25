安楽亭は、2024年10月25日から11月4日まで小学生限定で焼肉食べ放題が1129円（税抜）、人気の焼肉が290円（税込）になる「安楽亭の肉の日」を開催します。肉の日で半額＆290円メニューも 今回のキャンペーンでは、小学生限定で焼肉食べ放題の対象コースが1129（いいにく）円（税抜）で食べられます（税込価格は1241円）。対象コースは以下の通り。・ぶたとりカジュアルコース（通常価格1364円）・バランスコース（通常価格1749円）