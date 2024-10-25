ユーロ圏１０年債利回り格差 伊１２１ｂｐ仏７３ｂｐ ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:48時点）（%） ドイツ2.277 フランス3.002（+73） イタリア3.483（+121） スペイン2.969（+69） オランダ2.548（+27） ギリシャ3.146（+87） ポルトガル2.709（+43） ベルギー2.857（+58） オーストリア2.743（+47） アイルランド2.621