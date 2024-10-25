日常生活でのストレスの一つに、身近な人からの問題行為があります。今回は、トラブルになる言動を紹介します。考慮不足な言動他人の感情や立場を考慮せず、自己中心的な行動や発言をすれば、関係の悪化を招きます。相手に感情をぶつける前に、冷静になってから、問題について話し合う時間を設けることが大切です。過度な干渉過度な干渉は、個人の自由やプライバシーを侵害し、ストレスを増大させます。このような状況では、境界線