柏レイソルは10月25日、同６日の練習試合中に負傷していたMF戸嶋祥郎が、左膝内側側副靭帯損傷と診断されたと発表した。戸嶋は今シーズン、27試合に出場して３ゴールを記録。ここまで主力としてチームを支えてきたが、19日の34節・町田戦からはリーグ戦２試合連続でベンチ外となっていた。【PHOTO】サポーターが創り出す圧巻の光景で選手を後押し！Jリーグコレオグラフィー特集！柏は現在、34試合を消化時点で17位。降格圏の