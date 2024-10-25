ジュニア女子SP演技する島田麻央＝テクノルアイスパーク八戸フィギュアスケートの東日本選手権第1日は25日、青森県のテクノルアイスパーク八戸で行われ、女子ショートプログラム（SP）のジュニアは島田麻央（木下グループ）が70.19点でトップに立った。中井亜美（TOKIOインカラミ）は68.65点で2位。シニアは江川マリア（明大）が63.18点の1位で27日のフリーに進んだ。アイスダンスのリズムダンス（RD）は吉田唄菜、森田真沙