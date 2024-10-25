●野村不ＨＤ [東証Ｐ] 25年3月31日現在の株主を対象に1→5の株式分割を実施。最低投資金額は現在の5分の1に低下する。 ●東邦レマック [東証Ｓ] 12月20日現在の株主を対象に1→10の株式分割を実施。最低投資金額は現在の10分の1に低下する。 ［2024年10月25日］ 株探ニュース