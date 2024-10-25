「小学生にも馬鹿にされている」今週末に行われる衆議院総選挙に向けて、各候補者の争いはどんどん過激になってきている。今回の総選挙は自民党の「裏金問題」が大きなテーマの一つ。裏金問題にかかわった議員は、比例で重複立候補ができず、背水の陣で選挙に臨んでいる。そんななか、特に目立っているのが自民党所属で埼玉９区に出馬している大塚拓候補（51）だろう。大塚候補は、老舗の靴メーカーである大塚製靴の創業家に生まれ