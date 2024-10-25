2018年、酒に酔った状態の部下に官舎で性的暴行をした罪に問われている元大阪地検検事正が起訴内容を認めました。北川健太郎被告（65）は今月25日の初公判で「被害者が深刻な被害を受けたことを深く反省し、謝罪したい」と述べました。検察側は被害者が「帰りたい」と拒んだことも聞き入れず、性的暴行を続けたと指摘しました。また、午後に被害者の女性が会見を開き、「6年間ずっと苦しんできました」と語りました。