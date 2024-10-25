本職の守備のみならず、今季初得点も待たれる湘南の大岩＝馬入グラウンド逆襲の気配が色濃いＪ１湘南で、鮮烈な印象を残しているのがＤＦ大岩一貴（３５）だ。直近３試合は３バックの右に入り、３連勝に貢献。機運が盛り上がる中、「１試合１試合しっかり向かっていければ。次の試合まで期間もあるし、そこを大事にしっかり準備したい」と表情を引き締めた。１９日の広島戦では、最終ラインからの攻撃参加で劇的勝利を呼び込ん