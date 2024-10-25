［２５日ロイター］ - インドと中国は、ヒマラヤの国境問題解決に向けた合意に基づき、係争地域からの軍撤収を開始した。インド政府筋によれば、ヒマラヤ山脈西部の境界の２地点で軍が撤退を開始した。中国外務省報道官は２５日、「インドと最近合意した解決策に従い、両国の前線部隊は関連作業を実施しており、これまでのところ順調に進展している」と述べた。インド外務省のコメントは得られていない。両国の国境問題では