ケーブルテレビの業界団体などが、アメリカの連邦取引委員会(FTC)が発表した有料サブスクリプションを簡単に解約できるようにする最終規則を差し止めるよう求めていることがわかりました。Case: 24-60542 Document: 1-2 Page: 1 Date Filed: 10/23/2024https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.ca5.221571/gov.uscourts.ca5.221571.1.2.pdfCable companies ask 5th Circuit to block FTC’s click-to-cancel rule -