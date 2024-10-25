やる気たっぷりな日でも、疲れて元気がない日でも、毎日食べるごはんはその日の気分別で用意したいですよね。そんな気持ちに応えてくれるおにぎりは、具材を選ばず使えて簡単でおいしく作れる料理です。本書は「火も包丁も使わない」「火と包丁は最小限」「いつもよりひと手間」の3つのジャンル別に150レシピを紹介。お弁当にも、日々の食卓にも大活躍するおにぎり。特に「火も包丁も使わない」レシピは、子どもと一緒に作