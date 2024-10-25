プロ野球ドラフト会議で埼玉西武ライオンズから1位指名を受けた金沢高校の齋藤大翔選手。25日、西武の西口新監督が指名挨拶に訪れました。24日に行われたプロ野球ドラフト会議。金沢高校の主将・齋藤大翔選手が、西武から1位指名を受けました。 そして、翌日の25日午後4時頃。埼玉西武ライオンズ・西口 文也 監督：「齋藤君は期待しかないので、埼玉西武ライオンズを背負っていくくらいの選手になってほしいと思います。頑張っ