“どんな服を着たらいいか分からない”というオシャレ迷子な40・50代には、【GU（ジーユー）】の「ニットアイテム」がおすすめ。高見えが狙えそうなニットジャケットやハーフジップセーターなど、秋冬の1軍候補アイテムが続々登場。スタッフさんの着こなし術もぜひ参考にして、オシャレ度アップを狙ってください。 ツイードのような編み地や上品なゴールド色ボタンがポイント