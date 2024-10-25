裾野市の屋外スキー場が、25日、早くもオープンし、ウインターシーズンを待ちわびた人たちが初滑りを楽しました。（場内放送）「日本最速イエティーオープン！」25日オープンしたのは、標高1450メートル、裾野市須山にあるスノーパーク イエティです。10日前から人工造雪機を24時間稼働させて準備を進めてきました。屋外スキー場としては日本一早いオー