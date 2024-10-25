24日のプロ野球ドラフト会議で、金沢高校の齋藤大翔（さいとう・ひろと）選手が埼玉西武から1位指名を受け、早速25日、西口新監督自ら齋藤選手のもとへ指名のあいさつに訪れました。遠投120メートルの強肩とスピード感が持ち味の守備で、高校1年の春からショートのレギュラーをつかんだ齋藤選手は、西武で不動のショート源田壮亮選手を目標に、「将来は日本を代表する遊撃手になりたい」と抱負を語りました。西武・西口監督がさっ