現在放送中の大河ドラマ第63作「光る君へ」（NHK総合・日曜午後8時〜ほか）が25日、1年半にわたる撮影を終え、主人公・まひろ（紫式部）を演じた吉高由里子、藤原道長役の柄本佑が共に晩年の扮装姿でコメントを寄せた。平安中期に、のちに1000年の時を超えるベストセラーとなる「源氏物語」を生み出した紫式部（まひろ）の人生を、平安の貴族社会で最高の権力者として名を残した藤原道長との絆を軸に描く本作。脚本を2006年放